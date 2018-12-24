Сухой закон в эвенкийском селе отменил Верховный суд Якутии

https://news.ru/storage/news/620f6e08288e49db6e61d3b0fbc8013a/5e543ae2-f65e-4fe8-988b-19a1066f0aad_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Верховный суд Якутии удовлетворил иск об отмене сухого закона на территории эвенкийского села Жиганск. Суд вынес решение по заявлению ООО «Арктик».

Истец считал, что введённый в райцентре сухой закон ущемляет его права, поскольку с 1 декабря ограничивает экономическую деятельность, заключающуюся в розничной торговле пивом и более крепкими алкогольными напитками в специализированных магазинах. Также заявитель отмечал, что принятый нормативный акт противоречит федеральному законодательству, не дающему органам местного самоуправления полномочий на запрет продажи спиртного, сообщает пресс-служба суда.

Судебное заседание было организовано в режиме видеоконференц-связи, поскольку ответчиком выступал Совет депутатов Жиганского эвенкийского наслега. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Жиганск был первым райцентром Якутии, в котором приняли сухой закон. В сентябре там более 62% жителей проголосовали за полный запрет продажи алкогольной продукции. Инициатива местного депутата была поддержана в населённом пункте с 4 тысячами жителей, более 130 из которых состоят на учете у врача-нарколога.

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