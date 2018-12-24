USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,263 $   Brent54.52 $ Bitcoin4,261.14 $
МОСКВА-8°C09:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Сухой закон в эвенкийском селе отменил Верховный суд Якутии

Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Верховный суд Якутии удовлетворил иск об отмене сухого закона на территории эвенкийского села Жиганск. Суд вынес решение по заявлению ООО «Арктик».

Истец считал, что введённый в райцентре сухой закон ущемляет его права, поскольку с 1 декабря ограничивает экономическую деятельность, заключающуюся в розничной торговле пивом и более крепкими алкогольными напитками в специализированных магазинах. Также заявитель отмечал, что принятый нормативный акт противоречит федеральному законодательству, не дающему органам местного самоуправления полномочий на запрет продажи спиртного, сообщает пресс-служба суда.

Судебное заседание было организовано в режиме видеоконференц-связи, поскольку ответчиком выступал Совет депутатов Жиганского эвенкийского наслега. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Жиганск был первым райцентром Якутии, в котором приняли сухой закон. В сентябре там более 62% жителей проголосовали за полный запрет продажи алкогольной продукции. Инициатива местного депутата была поддержана в населённом пункте с 4 тысячами жителей, более 130 из которых состоят на учете у врача-нарколога.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости российских регионов. Самыми непьющими оказались республики Северного Кавказа: Чечня, Ингушетия, Дагестан. Самыми «пьющими» — регионы Дальнего Востока: Чукотка, Магаданская, Сахалинская области.


самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

читайте также
общество 14:06, 21 декабря 2018
Совфед запретил производство порошкового алкоголя
здоровье 14:37, 18 декабря 2018
Смешение алкоголя с газировкой назвали смертельным
новый год 17:50, 16 декабря 2018
Россияне могут остаться без импортного алкоголя на НГ
Лента новостей
экономика 09:53
ОКБ: с начала года объём кредитования вырос почти на 50%
спорт 09:51
Голландская пловчиха подозревается в применении допинга
экономика 09:48
Сельхозтехника перейдёт на газомоторное топливо
общество 09:44
Жаров исключил перспективу изоляции Рунета
в мире 09:42
«Роскосмос» поможет Индонезии в предупреждении бедствий
экономика 09:27
Стоимость нефти растёт на заявлениях президента ОПЕК
экономика 09:27
Мантуров назвал условия продажи акций «Уралвагонзавода»
спорт 09:26
UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса
спорт 09:26
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой
экономика 09:17
Украина ждёт убытков из-за снижения тарифов на транзит газа
спорт 09:17
Хоккейная «молодёжка» обыграла швейцарцев перед ЧМ
происшествия 09:15
Экскаватор угнали с парковки в Московском
происшествия 09:05
Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли в Иркутске
в мире 08:58
Эрдоган пообещал Трампу «искоренить» терроризм в Сирии
спорт 08:57
Названа стоимость проведения боя Нурмагомедов — Мейвезер
Другие новости
общество 09:44
Жаров исключил перспективу изоляции Рунета
общество 09:08
Исаакиевский собор завис между государством и церковью
Остается неделя для решения судьбы храма
общество 08:45
Хабаровск может стать городом федерального значения
общество 08:37
Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top