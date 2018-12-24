Сугробы в Москве за сутки вырастут на пять миллиметров

https://news.ru/storage/news/fb21a9c1d7503cce02006294bb123270/cd4651b1-a123-4101-89eb-02959e5e745b_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уровень снежного покрова в Москве может вырасти до 29 сантиметров.

По данным центра погоды «Фобос», снегопад в понедельник будет продолжаться в течение всего дня. Южный циклон несёт в столицу снеговые тучи, а северо-восточный ветер удерживает умеренно морозную температуру, информирует «Профиль».

«Ожидаемое количество осадков — около пяти миллиметров, сугробы вырастут до 27−29 сантиметров, что соответствует климатической норме последней декады января», — сообщили специалисты метеоцентра.

Ранее News.ru писал о том, что около восьми тысяч единиц техники привлечено к уборке снега в Москве. Столичные коммунальные службы ведут крупномасштабную работу в соответствии с планами по очистке города.