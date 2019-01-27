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Сугробы в Москве выросли до рекордных 44 сантиметров

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Высота снежного покрова в Москве достигла рекордного для этой зимы уровня — 44 см.

По данным метеобюро Москвы, в течение суток в столице выпало 15 мм осадков, передаёт «Интерфакс».

«Высота снежного покрова в городе увеличилась с 31 до 44 см», — сообщают синоптики.

До этого момента максимальная высота снежного покрова в Москве составляла 38 см и была зафиксирована 4 января. 26 января москвичи стали свидетелями самого сильного снегопада за последние 68 лет.

Ранее News.ru писал о том, что Красную площадь завалило снегом. Москвичи и гости во время прогулки по главной достопримечательности города вынуждены были буквально перепрыгивать через белоснежные горы.


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