Сугробы в Москве выросли до рекордных 44 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла рекордного для этой зимы уровня — 44 см.
По данным метеобюро Москвы, в течение суток в столице выпало 15 мм осадков, передаёт «Интерфакс».
«Высота снежного покрова в городе увеличилась с 31 до 44 см», — сообщают синоптики.
До этого момента максимальная высота снежного покрова в Москве составляла 38 см и была зафиксирована 4 января. 26 января москвичи стали свидетелями самого сильного снегопада за последние 68 лет.
Ранее News.ru писал о том, что Красную площадь завалило снегом. Москвичи и гости во время прогулки по главной достопримечательности города вынуждены были буквально перепрыгивать через белоснежные горы.