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Суд зарегистрировал иск Дерипаски к Зюганову

Igor Russak/Global Look Press эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск предпринимателя Олега Дерипаски на миллион рублей к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Бизнесмен посчитал оскорбительным высказывания политика.
Зюганов, выступая на заседании Госдумы 9 января, назвал бизнес основателя РУСАЛа аферой и преступлением.

«16 января в адрес суда поступило исковое заявление Дерипаски О.В. к Зюганову Г.А. о компенсации морального вреда», — рассказала News.ru пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По её словам, дата рассмотрения ещё не назначена.

Комментируя вероятность выигрыша Дерипаской иска, адвокат Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Станислав Мальцев отметил, что необходимо проводить экспертизу высказывания лидера КПРФ.

«Санкция относительно победы именно по гражданскому иску может быть вполне вероятной, но опять же, в зависимости от позиции суда. Необходимо всё доказывать. Нужно будет проводить лингвистическую экспертизу, которая даст оценку заявлению Зюганова», — пояснил News.ru адвокат.

Ранее News.ru сообщил, что Дерипаска привлёк российских разведчиков со связями в США для снятия санкций с принадлежащих ему компаний. В частности, речь идёт о директоре по международному сотрудничеству компании En+ Евгении Фокине, который, по данным СМИ, ранее сотрудничал со Службой внешней разведки РФ.


#суд #иск #ОлегДерипаска #ГеннадийЗюганов
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