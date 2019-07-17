https://static.news.ru/photo/dac39ddc-a862-11e9-8d3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский гарнизонный военный суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста бывшим членам правления «Еврофинанс Моснарбанка» Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко, которые являются фигурантами уголовного дела в отношении полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Им вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере и соучастие в мошенничестве. Оба фигуранта объявлены в международный розыск, сообщает телеканал « Москва 24 ».

Черкалин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По делу также проходят двое его бывших подчинённых – Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Во время обысков у всех троих были обнаружены ценности и денежные средства в различных валютах на общую сумму в 12 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, помимо взяточничества, полковника обвиняют в мошенничестве на сумму в 490 млн рублей. В настоящее время он находится в СИЗО. Срок его ареста истекает 24 августа.