https://static.news.ru/photo/508990fe-b43d-11e9-84b2-fa163e074e61_660.jpg Максим Гареев Фото: News.ru

Никулинский районный суд избрал меру пресечения для убийцы девушки-блогера в Москве. Максима Гареева заключили под стражу до 28 сентября, передаёт корреспондент News.ru.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Гареев признал свою вину. Он рассказал, что нанёс девушке не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди. По словам убийцы, причиной послужили неоднократные оскорбления и принижения его сексуального достоинства со стороны жертвы.

Труп девушки был обнаружен в одной из квартир на улице Пырьева 27 июля. Убийство произошло днём ранее. Тело было спрятано в чемодан.

Как ранее писал News.ru, Фанит Гареев — отец убийцы девушки-блогера Максима Гареева — прокомментировал преступление, совершённое сыном. По его словам, молодой человек был неадекватным и психически ненормальным.