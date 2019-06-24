https://static.news.ru/photo/3be3eff4-96a2-11e9-b7d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Сайты с незаконной продажей дипломов об окончании ВУЗов выявили в Свердловской области. Продажа документов велась свободно. Купить диплом мог любой желающий по цене от 15 тысяч рублей.

Решение о блокировке сайтов принял суд Екатеринбурга. Доступ к данным сайтам заблокирован, а вся информация изъята из публичного доступа.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объёме, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

В прокуратуре также напомнили, что за подобную деятельность в России предусмотрена уголовная и административная ответственность, в зависимости от уровня значимости документа. Кроме того, свободная продажа поддельных дипломов может способствовать совершению гражданами преступлений.

Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии. В полицию обратились сразу несколько пострадавших с банкнотами, на которых имеются надписи на русском языке «сувенирная продукция». По меньшей мере по двум эпизодам правоохранительные органы начали проверку, писал News.ru.