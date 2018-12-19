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Суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Алексей Навальный АГН «Москва»

Алексей Навальный

общество [ версия для печати ]

Таганский суд Москвы заблокировал сайт «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Суд принял решение о блокировке сайта», — сказала она.

Проект Навального «Умное голосование» попал в чёрный список Роскомнадзора. Ресурс заблокирован за использование персональных данных, заявил представитель ведомства Вадим Ампелонский.

В конце ноября 2018-го в надзорный орган поступил ряд жалоб от нескольких граждан. Якобы администрация сайта без разрешения обрабатывала их личные данные. Кем именно являлись «пострадавшие», в Роскомнадзоре не уточнили. Служба нашла множество нарушений законодательства в области использования персональной информации.

По правилам физические лица должны давать письменное согласие на использование данных о себе, а противоположная сторона обязана сообщить, для чего ей необходимы получаемые сведения.

Форма сбора информации, собираемая 2019.vote, по данным ведомства, не соответствует требованиям, а сами анкеты хранятся на зарубежных серверах.

Ранее News.ru сообщал о блокировке Роскомнадзором нового адреса сайта «МБХ Медиа». Издание проработало с ним немногим больше месяца. Портал был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры.


#москва #навальный
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