Судье Кокорина и Мамаева угрожают убийством

Судья Московского городского суда, рассматривающий дело футболистов Кокорина и Мамаева, получил электронное письмо с угрозами. Ему посоветовали ходить с охраной, если арест спортсменов будет продлён.
Анонимный автор сообщения пригрозил ему смертью, сообщает ТАСС.
«А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», — цитирует пресс-служба суда слова злоумышленника.
Сейчас информация об инциденте передана в правоохранительные органы.
Ранее News.ru сообщал, что Московский городской суд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Таким образом, они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.