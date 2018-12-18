Судье Кокорина и Мамаева угрожают убийством

https://news.ru/storage/news/5a229df9f1f42f618eb2a005c5e8729b/69cb7143-f7e8-460c-bd57-e011bf15bbd3_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Рассмотрение в Тверском районном суде столицы ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении футболиста Александра Кокорина

Судья Московского городского суда, рассматривающий дело футболистов Кокорина и Мамаева, получил электронное письмо с угрозами. Ему посоветовали ходить с охраной, если арест спортсменов будет продлён.

Анонимный автор сообщения пригрозил ему смертью, сообщает ТАСС.

«А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», — цитирует пресс-служба суда слова злоумышленника.

Сейчас информация об инциденте передана в правоохранительные органы.

Ранее News.ru сообщал, что Московский городской суд признал законным продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Таким образом, они останутся под стражей до 8 февраля 2019 года.