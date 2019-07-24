Мосгорсуд увеличил почти в два раза сумму ущерба за ремонт разбитого автомобиля ФСО. Ее должен оплатить виновник ДТП Леонид Ярмольник. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
Суд постановил зыскать с Ярмольника Л. в пользу ФСО в счёт возмещения ущерба 833 432,76 руб., взыскать госпошлину 11 534,33 руб., — сказал пресс-секретарь суда.
Таким образом, Мосгорсуд изменил постановление Хамовнического суда, который частично удовлетворил требования ФСО. Согласно ему, Ярмольник должен был заплатить 432 тысячи рублей в пользу ведомства. Суд второй инстанции удовлетворил требования истца в полном объёме.
ДТП с участием Ярмольника произошло в 2016 году. В той аварии пострадало несколько автомобилей, в том числе и «Мерседес», принадлежащий ФСО.
Ведомство отказалось заключать мировое соглашение на условии выплаты 310 тысяч рублей и потребовало возместить сумму, которая заявлена в иске. В её основу легла цена ремонта у официального дилера.
Ранее News.ru писал о том, что ФСО поддержала закон о защите Рунета.