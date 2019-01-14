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Суд взыскал деньги с больницы за смерть новорождённой

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Альметьевский городской суд Татарстана постановил взыскать 530 тысяч рублей с детской городской больницы, где умер новорождённый ребёнок.

По словам юриста «Зоны права» Андрея Сучкова, родители умершей девочки просили взыскать с медицинского учреждения 2,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

«Перед заседанием представитель больницы предложил заключить мировое соглашение на сумму 200 тысяч рублей каждому из истцов, с чем мы были категорически не согласны из-за мизерности суммы», — рассказал он.

Сучков подчеркнул, что в итоге был присуждён размер компенсации, устраивающий ответчика. В связи с этим решение суда планируется обжаловать.

При этом он отметил, что во время оказания медпомощи пациентке были допущены различные нарушения, о чём сообщили эксперты страховой компании.

По словам правозащитника, судебно-медицинская экспертиза установила, что оправданный судом неонатолог произвёл «запоздалое оперативное родоразрешение», что «явилось причиной рождения ребёнка в состоянии, потребовавшем проведения реанимационных мероприятий, и способствовало фатальному исходу», передаёт RT.

Ранее News.ru писал, что главный врач республиканского перинатального центра в Ингушетии уволена после появления в соцсетях видео с новорожденным, ко рту которого с помощью пластыря приклеена соска. Хотя, по данным правоохранительных органов, соску ко рту ребёнка приклеила одна из пациенток перинатального центра, которая уже созналась в содеянном.


#суд #ребенок #татарстан #КОМПЕНСАЦИИ #БОЛЬНИЦА
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