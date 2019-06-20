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Один из основателей паблика MDK Роберто Панчвидзе сообщил, как попал на прямую линию с Владимиром Путиным. Блогер заявил, что многие чиновники злоупотребляют новыми нормами, наказывающими за «неуважение к власти».

Я подавал свои вопросы за очень долгое время. 18-19 июня мне сказали, что у меня получится задать этот вопрос в том виде, в котором я сформулировал, — цитирует Панчвидзе телеканал...