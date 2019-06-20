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Суд отменил арест генерального директора Белгородского НПЗ Олега Майорова, обвиняемого в невыплате зарплат 121 рабочему предприятия на сумму 21 млн рублей. Ранее представители коллектива предприятия вступились за него.

Апелляционным определением Белгородского областного суда О.С. Майоров освобождён из-под стражи в зале суда, — говорится в сообщении на сайте Белгородского областного суда.

Таким образом инстанция удовлетворила жалобу адвоката гендиректора и потерпевших, настаивающих на незаконности ареста Майорова.

Как писал News.ru, обвиняемый в невыплате зарплаты 121 работнику гендиректор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олег Майоров решением суда был заключён под стражу. Позднее рабочие записали обращение, в котором заявили, что руководитель предприятия является пострадавшей стороной так же, как и весь трудовой коллектив.

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