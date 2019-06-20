https://static.news.ru/photo/93be3a0c-937f-11e9-8044-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Никулинский суд Москвы приговорил сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 года колонии строгого режима. Молодой человек признан виновным по делу о наркотиках.

10 августа 2018 года обвиняемый приобрёл у «неустановленного лица» 116 г гашиша и 46 г марихуаны, расфасовал вещества в упаковки разного веса для дальнейшего сбыта. Однако в тот же день он был задержан, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в растрате денежных средств в составе организованной группы.