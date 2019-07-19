https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двое жителей Ставропольского края, входившие в конце 1990-х годов в состав банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, приговорены судом к 15 годам колонии строгого режима каждый.

Согласно материалам уголовного дела, осуждённые — Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов — добровольно вступили в незаконное вооружённое формирование и принимали участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в нападении на территории Ботлихского района Дагестана, в результате которого погибли 33 человека и ещё 34 были ранены.

Вердикт боевикам вынесен на основании доказательств, собранных главком СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и управлением ФСБ по Ставропольскому краю.

Ачетыров и Отегенов не единственные фигуранты дела. В настоящее время к ответственности привлекаются ещё трое участников нападения, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск, сообщается на сайте СКР.

Ранее News.ru писал, что суд приговорил к 19 годам лишения свободы участника банды Басаева Аслана Яндиева. Он был признан виновным в организации терактов во Владикавказе.