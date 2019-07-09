https://static.news.ru/photo/794f553c-a231-11e9-86c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор членам запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они обвиняются в подготовке терактов в Москве и области. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание Анзору Тлупову в виде 13 лет, Бахтовару Туйчиеву — 15 лет, Манучехру Туйчиеву — 10 лет, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении каждому из них инкриминируются разные статьи: статья 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), статья 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём»), статья 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), статья 205 («Террористический акт») и статья 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК.

Подсудимые готовили несколько терактов на территории Москвы и Подмосковья. Их задержали летом 2018 года, в то время как они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

Ранее News.ru писал о том, что трое мужчин задержаны в Твери за финансирование терроризма.