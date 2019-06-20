https://static.news.ru/photo/7a5d46e6-9359-11e9-a03a-fa163e074e61_1024.jpg Николай Баринов Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему замглавы ФСИН Николаю Баринову. Он обвиняется по части 4 статьи 290 УК за взяточничество при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК строгого режима со штрафом в 950 000 рублей, — говорится в сообщении.

В ходе расследования Баринов признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Прокурор просил назначить наказание в виде 2,5 года лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

По версии следствия, Баринов состоял в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства «Крестов-2» Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым. Он получил от них 44 млн рублей из тех средств, которые были предназначены для региональных УФСИН на строительство изолятора.

Ранее News.ru писал, что суд отказался освобождать экс-главу ФСИН Реймера по УДО.