https://static.news.ru/photo/09cac572-b5d5-11e9-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Суд в Подмосковье вынес приговор экс-сотруднику Ространснадзора. Его признали виновным в получении взятки.

Подозреваемого обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей, а также лишили права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в течение двух лет.

По версии следствия, бывший чиновник выявил ряд нарушений во время проверки в аэропорту Брянска. После чего фигурант потребовал от директора предприятия взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение к ответственности и за перенос срока устранения недочётов, говорится в сообщении СК РФ .

Ранее News.ru сообщал, что российский суд вынес приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, являющемуся пособником бывшего замглавы правительства Московской области — экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении из бюджета около 12 млрд рублей.