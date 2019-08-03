Суд в Подмосковье вынес приговор экс-сотруднику Ространснадзора. Его признали виновным в получении взятки.
Подозреваемого обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей, а также лишили права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в течение двух лет.
По версии следствия, бывший чиновник выявил ряд нарушений во время проверки в аэропорту Брянска. После чего фигурант потребовал от директора предприятия взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение к ответственности и за перенос срока устранения недочётов, говорится в сообщении
Ранее News.ru сообщал, что российский суд вынес приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, являющемуся пособником бывшего замглавы правительства Московской области — экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении из бюджета около 12 млрд рублей.