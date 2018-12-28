Суд вынес приговор Михальченко по делу о контрабанде

https://news.ru/storage/news/51f3321632586ac8510f4584bf34b76a/c06d3234-84f7-4a23-86ae-461a9693f950_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Дмитрий Михальченко

Басманный суд столицы приговорил предпринимателя Дмитрия Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии. Его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Суд признал Михальченко виновным, и ему назначено наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии общего режима», — сказала она.

По её словам, заместитель Михальченко Борис Коревский получил пять лет тюрьмы. Еще один фигурант — бизнесмен Алексей Мищенко — получил условный срок.

По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных вин и других дорогих алкогольных напитков. Алкоголь закупался в Европе и переправлялся в Россию под видом герметика.

Михальченко и Коревский отказались признать вину. Мищенко признал вину частично.