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Суд вынес приговор Михальченко по делу о контрабанде

Дмитрий Михальченко Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Дмитрий Михальченко

общество [ версия для печати ]

Басманный суд столицы приговорил предпринимателя Дмитрия Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии. Его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Суд признал Михальченко виновным, и ему назначено наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии общего режима», — сказала она.

По её словам, заместитель Михальченко Борис Коревский получил пять лет тюрьмы. Еще один фигурант — бизнесмен Алексей Мищенко — получил условный срок.

По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных вин и других дорогих алкогольных напитков. Алкоголь закупался в Европе и переправлялся в Россию под видом герметика.

Михальченко и Коревский отказались признать вину. Мищенко признал вину частично.


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