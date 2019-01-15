Подмосковный экоактивист помирился с избитым чиновником

https://news.ru/storage/news/3b241c9612deabfd1590aa007b59232b/722b09ae-8789-420a-a568-234debc670c8_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press эксклюзивы

Евгений Гаврилов

Суд против волоколамского активиста Анатолия Чипсанова, который якобы избил бывшего главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, завершился в Подмосковье. Уголовное дело против Чипсанова было прекращено в связи с примирением обвиняемого и потерпевшего, сообщил News.ru общественный деятель Артём Любимов.

Ранее News.ru сообщал, что в марте 2018 года в ходе стихийного митинга в Волоколамске против мусорного полигона Чипсанов в давке столкнулся с Гавриловым. Последний снял побои спустя пять месяцев, в августе 2018 года, и Чипсанова обвинили по статье 318 УК — «применение насилия в отношении представителя власти».

Между тем активисты Волоколамска до сих пор протестуют против полигона «Ядрово», который они требуют закрыть. По словам жителей, несмотря на консервирование, полигон продолжает испускать неприятный запах.

Между тем президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор». Управлять структурой поручено Министерству природных ресурсов и экологии.