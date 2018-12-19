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Суд признал виновным задавившего людей в переходе шофёра

Виктор Тихонов Сергей Лантюхов/News.ru

Виктор Тихонов

общество [ версия для печати ]

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя Виктора Тихонова, который был за рулём автобуса, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар». Инцидент произошел в декабре прошлого года, передает корреспондент News.ru из зала суда.

«Суд установил, что Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», — говорится в приговоре судьи Галины Таланиной.

Оглашение приговора продолжается.

В ходе прений сторон прокурор попросил для Тихонова пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на три года.

Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье составляет семь лет колонии.

Свою вину шофёр не признает.

Жуткая авария около станции московского метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря 2017 года. В результате выезда автобуса на пешеходную зону погибли четыре человека, ещё около 15 человек пострадали.


#суд #приговор #водитель
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