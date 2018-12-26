Суд вновь оштрафовал Митрохина

https://news.ru/storage/news/c7cbba7766d7f1d831236f54d0220b40/e5f8f00c-6b22-4888-a255-dcc561cac861_850.jpg yabloko.ru/Global Look Press

Сергей Митрохин

Пресненский суд Москвы назначил штраф в размере 75 тысяч рублей бывшему главе московского отделения партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Данное наказание он получил за акцию у кинотеатра «Соловей». Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Митрохину назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей», — сказал он.

Мужчина привлекался по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Он был задержан на акции у киноцентра «Соловей», где политик «проводил инспекцию».

Ранее News.ru сообщал, что известный киноцентр «Соловей» хотят снести. На месте одного из крупнейших кинотеатров Восточной Европы хотят построить гостиницу и жилой комплекс.

29 ноября уже Кунцевский суд столицы назначил Митрохину штраф в размере 150 тысяч рублей за участие в акции против застройки района Кунцево. Митрохина признали виновным в проведении несанкционированного собрания. Выплатить аналогичную сумму придётся ещё трём участникам акции.