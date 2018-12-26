USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,278 $   Brent52.30 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C19:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Суд вновь оштрафовал Митрохина

Сергей Митрохин yabloko.ru/Global Look Press

Сергей Митрохин

общество [ версия для печати ]

Пресненский суд Москвы назначил штраф в размере 75 тысяч рублей бывшему главе московского отделения партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Данное наказание он получил за акцию у кинотеатра «Соловей». Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Митрохину назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей», — сказал он.

Мужчина привлекался по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Он был задержан на акции у киноцентра «Соловей», где политик «проводил инспекцию».

Ранее News.ru сообщал, что известный киноцентр «Соловей» хотят снести. На месте одного из крупнейших кинотеатров Восточной Европы хотят построить гостиницу и жилой комплекс.

29 ноября уже Кунцевский суд столицы назначил Митрохину штраф в размере 150 тысяч рублей за участие в акции против застройки района Кунцево. Митрохина признали виновным в проведении несанкционированного собрания. Выплатить аналогичную сумму придётся ещё трём участникам акции.


#суд #штраф #СергейМитрохин
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
общество 18:33, 29 ноября 2018
Митрохин заплатит крупный штраф за акцию в Кунцево
происшествия 01:42, 24 ноября 2018
Противников сноса киноцентра «Соловей» отпустили
культура 16:35, 15 ноября 2018
Мединский заступился за кинотеатр «Соловей»
Лента новостей
экономика 19:04
Нефть прибавляет в цене после сильного падения
спорт 18:54
Российские лыжники попались на допинге
общество 18:53
МВД предложило изменить содержание паспортов РФ
политика 18:49
Авен объяснил отсутствие на встрече с Путиным
шоу-бизнес 18:42
Лоза: на «Евровидение» можно отправить Петросяна
Другие новости
общество 18:53
МВД предложило изменить содержание паспортов РФ
общество 18:41
Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью
общество 18:00
Мосгорсуд проверит законность ареста Браудера
общество 17:53
Как Россия будет отдыхать в 2019 году
На выходные и праздники придётся 118 дней
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top