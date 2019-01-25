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Суд вновь арестовал экс-главу Внешпромбанка

Ларис Маркус Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Ларис Маркус

общество [ версия для печати ]

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус. Она была осуждена на восемь с половиной лет по делу о хищении 114 миллиардов рублей, сообщили News.ru в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказал собеседник издания.

В этот раз Маркус обвиняют по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщалось, Хамовнический суд столицы весной 2017 года приговорил Маркус к девяти годам колонии. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до восьми с половиной лет. Кроме того, четыре года тюрьмы получила вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова.

По данным следствия, Маркус и руководитель банка Георгий Беджамов создали преступную группу. В период с 2009 по 2015 год фигуранты оформляли невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков.

Как ранее писал News.ru, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Маркус и ещё 17 бывших руководителей.


#суд #заочныйарест #Внешпромбанк #ЛарисаМаркус
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