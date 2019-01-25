Суд вновь арестовал экс-главу Внешпромбанка

https://news.ru/storage/news/c72846e27215ed1ef66539f41cfe62f6/6dc6915c-889d-4959-ad4b-1e1aff900593_850.jpg Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Ларис Маркус

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус. Она была осуждена на восемь с половиной лет по делу о хищении 114 миллиардов рублей, сообщили News.ru в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказал собеседник издания.

В этот раз Маркус обвиняют по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщалось, Хамовнический суд столицы весной 2017 года приговорил Маркус к девяти годам колонии. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до восьми с половиной лет. Кроме того, четыре года тюрьмы получила вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова.

По данным следствия, Маркус и руководитель банка Георгий Беджамов создали преступную группу. В период с 2009 по 2015 год фигуранты оформляли невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков.

Как ранее писал News.ru, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Маркус и ещё 17 бывших руководителей.