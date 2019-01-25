Суд вновь арестовал экс-главу Внешпромбанка

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус. Она была осуждена на восемь с половиной лет по делу о хищении 114 миллиардов рублей, сообщили News.ru в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказал собеседник издания.
В этот раз Маркус обвиняют по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщалось, Хамовнический суд столицы весной 2017 года приговорил Маркус к девяти годам колонии. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до восьми с половиной лет. Кроме того, четыре года тюрьмы получила вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова.
По данным следствия, Маркус и руководитель банка Георгий Беджамов создали преступную группу. В период с 2009 по 2015 год фигуранты оформляли невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков.
Как ранее писал News.ru, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-президента Внешпромбанка Маркус и ещё 17 бывших руководителей.