Суд весной рассмотрит дело о возврате золота скифов в Крым

https://news.ru/storage/news/9fbe15365b024bf92ac3ead58449f15b/fcb20732-0c67-4dad-8313-3efa149a0100_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд Амстердама назначил дату рассмотрения апелляции по делу о скифском золоте. По словам гендиректора Центрального музея Тавриды, председателя комиссии по культуре и межнациональным отношениям Общественной палаты Крыма Андрея Мальгина, заседание состоится в марте текущего года.

Он сообщил, что в настоящее время стороны накапливают аргументацию.

«Процесс, конечно, небыстрый, но мы надеемся на позитивное рассмотрение», — отметил председатель комиссии.

Мальгин также подчеркнул, что позиция Крыма остаётся неизменной — коллекция должна вернуться в музеи полуострова, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил уверенность, что коллекция скифского золота, которая в 2014 году отправилась в Нидерланды, должна быть возвращена Крыму.