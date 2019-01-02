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Суд весной рассмотрит дело о возврате золота скифов в Крым

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Суд Амстердама назначил дату рассмотрения апелляции по делу о скифском золоте. По словам гендиректора Центрального музея Тавриды, председателя комиссии по культуре и межнациональным отношениям Общественной палаты Крыма Андрея Мальгина, заседание состоится в марте текущего года.

Он сообщил, что в настоящее время стороны накапливают аргументацию.

«Процесс, конечно, небыстрый, но мы надеемся на позитивное рассмотрение», — отметил председатель комиссии.

Мальгин также подчеркнул, что позиция Крыма остаётся неизменной — коллекция должна вернуться в музеи полуострова, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил уверенность, что коллекция скифского золота, которая в 2014 году отправилась в Нидерланды, должна быть возвращена Крыму.


#золото #крым #музей #Амстердам #скифы
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