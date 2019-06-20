https://static.news.ru/photo/592c7bd0-9378-11e9-b05c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хорошёвский суд Москвы вернул в полицию административный протокол в отношении оппозиционера Алексея Навального, который был участником несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы. Он оказался одним из тех, кого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Протокол в отношении него был составлен по статье о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Навальный, в свою очередь, утверждал, что ему вменили «организацию незаконного шествия по бульварам».

По данным « Интерфакса », который ссылается на пресс-службу суда, документ был возвращён в полицию «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом».

Как ранее писал News.ru, корреспондент отдела расследований издания Meduza был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре и у него дома нашли свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Суд отправил журналиста под домашний арест на два месяца, однако уже 11 числа уголовное дело было закрыто из-за недоказанности причастности Голунова к совершению преступления.

Несмотря на это, сторонники репортёра 12 июня вышли на шествие, не согласованное столичными властями. По данным полиции, были задержаны более 200 человек, правозащитники утверждают, что более 500.