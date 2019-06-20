Хорошёвский суд Москвы вернул в полицию административный протокол в отношении оппозиционера Алексея Навального, который был участником несанкционированной акции 12 июня в центре Москвы. Он оказался одним из тех, кого задержали сотрудники правоохранительных органов.
Протокол в отношении него был составлен по статье о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Навальный, в свою очередь, утверждал, что ему вменили «организацию незаконного шествия по бульварам».
По данным «
Как ранее писал News.ru, корреспондент отдела расследований издания Meduza
Несмотря на это, сторонники репортёра 12 июня вышли на шествие, не согласованное столичными властями. По данным полиции, были задержаны более 200 человек, правозащитники утверждают, что более 500.