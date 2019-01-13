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Суд вернул иск главы Росгвардии Золотова к Навальному

Алексей Навальный Андрей Любимов /АГН «Москва»

Алексей Навальный

общество [ версия для печати ]

Люблинский суд Москвы вернул иск директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова о взыскании одного миллиона рублей с оппозиционера, создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.  

Соответствующая информация опубликована на сайте суда. 

В карточке дела в строке о текущем состоянии указано, что иск вернули в пятницу, 11 января 2019 года. 

Новый текст искового заявления глава Росгвардии предоставил в суд 9 января 2019 года. 

В декабре документ не приняли по ряду формальных обстоятельств. Прежде всего, сам текст был признан не соответствующим некоторым положениям Гражданского кодекса. А потому генерала просили устранить все противоречия к концу всероссийских каникул.

В тот же день генерал отказался от услуг своего адвоката Шоты Горгадзе. Возможно, претензии к адвокату возникали из-за неправильно составленного иска, писал News.ru.


#суд #АлексейНавальный #росгвардия #ВикторЗолотов
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