Суд вернул иск главы Росгвардии Золотова к Навальному

https://news.ru/storage/news/1ab6d32515f446089be378be23f22a4d/6603034f-9201-463c-aaa3-ff698e040ade_850.jpg Андрей Любимов /АГН «Москва»

Алексей Навальный

Люблинский суд Москвы вернул иск директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова о взыскании одного миллиона рублей с оппозиционера, создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

В карточке дела в строке о текущем состоянии указано, что иск вернули в пятницу, 11 января 2019 года.

Новый текст искового заявления глава Росгвардии предоставил в суд 9 января 2019 года.

В декабре документ не приняли по ряду формальных обстоятельств. Прежде всего, сам текст был признан не соответствующим некоторым положениям Гражданского кодекса. А потому генерала просили устранить все противоречия к концу всероссийских каникул.

В тот же день генерал отказался от услуг своего адвоката Шоты Горгадзе. Возможно, претензии к адвокату возникали из-за неправильно составленного иска, писал News.ru.