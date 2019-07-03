Верховный суд Кабарадино-Балкарии сократил арест ингушского старейшины Ахмеда Барахоева. Конец срока содержания под стражей перенесён с 25 сентября до 10 августа.
Инстанция отменила решение Нальчикского городского суда об аресте Ахмеда Барахоева, передаёт «
Как писал News.ru, в апреле городской суд Нальчика арестовал Барахоева и других фигурантов дела о применении насилия в отношении силовиков во время протестов против изменения границ Ингушетии и Чечни, произошедших в конце марта.
В июне суд в Нальчике продлил срок ареста Барахоева до 25 сентября.
После массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 человек. По меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел.