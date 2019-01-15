Суд в Саратове вернул дело журналиста в апелляцию

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Сергей Вилков

Президиум Саратовского облсуда во главе с председателем Фёдором Телегиным отменил апелляционное постановление, оставившее в силе оправдательный приговор в отношении журналиста Сергея Вилкова по делу о якобы клевете на депутата местного заксобрания и бизнесмена Сергея Курихина. Четыре года назад на работника СМИ было совершено нападение, в организации которого Вилков заподозрил парламентария.

Саратовский облсуд удовлетворил 14 января кассационную жалобу Курихина на решение апелляционной инстанции от 7 февраля 2018 года, оставившей оправдательный приговор Вилкову от 31 августа 2017 года в силе, пишет интернет-журнал «Общественное мнение».

Против удовлетворения жалобы выступил не только адвокат журналиста Андрей Ерёмин, но и представитель гособвинения Павел Мельник, однако судьи прислушались лишь к доводам представителя Курихина — адвоката Валерия Холоденко. По словам последнего, апелляция рассматривалась без его участия, поскольку в назначенную дату юрист якобы находился на лечении. Таким образом, уголовное дело Вилкова направлено на новое апелляционное рассмотрение. Дата заседания не называется.

До этого, 11 января, саратовское издание «Четвёртая власть» опубликовало оказавшуюся в его распоряжении копию, вероятно, заранее подготовленного постановления президиума областного суда по кассационной жалобе в пользу Курихина.

«Если такой проект с подписью председателя (областного суда Фёдора Телегина. — News.ru) действительно имеет место быть, то нарушены все возможные процессуальные и моральные нормы проведения судебных мероприятий», — говорилось в публикации, которая вызвала в Интернете и политических telegram-каналах волну обсуждений относительно возможной агнгажированности судебной инстанции, вставшей на сторону одного из самых состоятельных парламентариев региона.

Дело на Вилкова завели по инициативе депутата после того, как журналист выложил в соцсети копии оперативных справок, из которых следует, что Курихин Сергей Георгиевич, 13 февраля 1972 года рождения (данные совпадают с официальной биографией парламентария), в 1990-е годы имел отношение к действовавшей в Саратове группировке «Парковские» и носил кличку Мелкий. В ходе рассмотрения дела Вилкова в суде подлинность обнародованной журналистом справки подтвердил экс-сотрудник РУБОП Алексей Мурзов, а бывший следователь этой же структуры Вячеслав Борисов заявил, что гражданин Курихин по кличке Мелкий имел отношение к группировке «Парковские», и вместе с другими лицами в 1996 году задерживался по подозрению в убийстве.

Сведения о причастности Курихина к группировке «Парковские» также озвучивались в заверенных Саратовским областным судом показаниях бывшего прокурорского работника Владимира Чечина, а также бизнесменов Михаила Кузнецова и Рината Хабеева.

После того как оправдательный приговор в отношении Вилкова вступил в законную силу, суд назначил журналисту моральную компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 150 тысяч рублей.

Как писал ранее News.ru, в День российской печати, 13 января 2015 года, в Саратове на Вилкова было совершено нападение. Преступники, которых до сих пор не нашли, напали на журналиста возле подъезда и избили. Потерпевший предположил, что к организации нападения на него мог быть причастен Курихин, поскольку журналист до этого занимался расследованиями политических и коррупционных скандалов, в которых в той или иной мере фигурировало имя депутата и бизнесмена.

Полиция возобновила поиски заказчика нападений на журналистов Сергея Вилкова и Вадима Рогожина. Последнего избили в марте 2009 года, после чего он впал в кому и пришёл в сознание через две недели. В настоящее время Рогожин, кроме работы в медийной сфере, является депутатом Саратовской областной думы.