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Суд в Москве продлил арест украинским морякам

AP/TASS

общество [ версия для печати ]

Лефортовский суд столицы продлил до конца апреля срок ареста украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе. Заседания прошли в закрытом режиме. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия», — сказала она.

Таким образом, до 24 апреля под стражей остались командир катера «Бердянск» Роман Мокряк, командир бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, моряки Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло и Сергей Чулиба.
Кроме того, до 26 апреля продлён срок ареста капитану буксира «Яны Капу» Олегу Мельничуку, а также Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину и Владимиру Лисовому. 

Срок предварительного следствия по делу продлён до 25 мая.

Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение государственной границы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал киевские власти не накалять ситуацию в проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно, соблюдая установленные правила.


#суд #украина #провокация #черноеморе #моряки
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