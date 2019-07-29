https://static.news.ru/photo/94da41a0-b225-11e9-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого из 18 участников акции у Верховного суда в поддержку крымских татар, ставших фигурантами дела о якобы причастности к запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир». Их сочли виновными в нарушении порядка проведения митинга.

Всего было задержано 44 человека, заседания по делам остальных 26 активистов запланированы на август, пишет « Медиазона ».

Верховный суд рассматривал 11 июля жалобу на приговор четырем осуждённым к реальным срокам заключения крымским татарам. Их обвиняли в организации террористического сообщества и участии в нём, а также в подготовке вооруженного захвата власти. Фигуранты дела вину не признали.

Во время рассмотрения жалобы активисты пришли к зданию Верховного суда. Таким образом они решили поддержать заключённых, считая их дело политически мотивированным.

За день до этого, 10 июля, крымские татары провели акцию в защиту своих товарищей на Красной площади. Тогда силовики задержали семерых человек.

Как писал News.ru, в конце марта официальный представитель дипломатической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что обыски в домах крымских татар, проведённые российскими спецслужбами, а также иные нарушения прав и свобод населения полуострова вызывают серьёзную озабоченность Брюсселя.