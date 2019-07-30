Муниципальный депутат, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин сообщил, что его признали виновным в организации мероприятия без подачи уведомления в связи с призывами пойти на несогласованную акцию 14 июля. Суд в Троицке назначил политику десять суток административного ареста.
29 июля такое же решение принял суд в Щербинке. Причиной стало проведение уличной акции 27 июля. Таким образом, Яшин проведёт под арестом 20 суток, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Яшин сообщил, что ему официально отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. По его словам, основанием такого решения избирательной комиссии стало якобы превышение брака в подписных листах.