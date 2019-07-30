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Количество проблемных объектов долевого строительства в РФ с начала 2019 года увеличилось в два раза. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Он уточнил, что число таких новостроек возросло c 894 до 1845. Кроме того, с 38,7 до 44 тысяч выросло количество обманутых дольщиков. По словам Чайки, причины данного явления требуют «глубокого...