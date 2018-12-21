USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,891.57 $
МОСКВА-9°C04:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Суд удовлетворил иск колонии к организации «Русь сидящая»

Viktor Chernov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Таганский суд Москвы удовлетворил иск исправительной колонии №13 Свердловской области о защите чести и достоинства к фонду «Русь сидящая». Претензии ФСИН касались сборника «Тюремная коррупция».

В опубликованном фондом помощи осуждённым и их семьям тексте утверждалось, что существует прайс-лист по трудоустройству осужденных в ИК-13 на различные должности внутри учреждения. Кроме того, согласно информации, за поощрения осуждённым в колонии берут деньги.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко заявил, что у фонда нет никаких доказательств, документов и свидетельств, подтверждающих опубликованную информацию, пишет РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) нуждается в совершенствовании, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции. Любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, отметил российский лидер, следует пресекать.


#суд #колония #иск #НижнийТагил #русьсидящая
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
общество 19:52, 19 декабря 2018
Суд оставил под стражей сотрудников ярославской колонии
общество 16:15, 19 декабря 2018
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
общество 23:43, 18 декабря 2018
Личный мангал осуждённого Цеповяза обнаружили в колонии
Лента новостей
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
экономика 04:33
Биржи США показали рекордный за последнее десятилетие обвал
происшествия 03:57
Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы
происшествия 03:47
Газопровод в Якутии загорелся после разрыва
экономика 03:33
Доллар растёт на международной обстановке
технологии 03:17
Изъян в двигателе заставил Ford отозвать миллион автомобилей
происшествия 02:55
Один человек пострадал в драке на западе Москвы
экономика 02:38
Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
в мире 02:25
СМИ Британии пророчат начало Третьей мировой из-за Азова
происшествия 02:05
После угроз пропал свидетель по делу о пытках в МВД Иркутска
в мире 01:38
Арестованных украинских моряков оставили под стражей
в мире 01:35
США обвинили китайца в краже торговых секретов
в мире 01:14
Экс-президент Приднестровья получил срок и крупный штраф
происшествия 01:07
Пожар на складе в Петербурге потушен
Другие новости
общество 04:36
Колясочника-«террориста» в Челябинске отпустили домой
общество 02:36
Транспортники Пскова выходят на митинг
общество 23:36
«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды
общество 23:28
Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ может утратить силу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top