Суд удовлетворил иск колонии к организации «Русь сидящая»

Таганский суд Москвы удовлетворил иск исправительной колонии №13 Свердловской области о защите чести и достоинства к фонду «Русь сидящая». Претензии ФСИН касались сборника «Тюремная коррупция».
В опубликованном фондом помощи осуждённым и их семьям тексте утверждалось, что существует прайс-лист по трудоустройству осужденных в ИК-13 на различные должности внутри учреждения. Кроме того, согласно информации, за поощрения осуждённым в колонии берут деньги.
Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко заявил, что у фонда нет никаких доказательств, документов и свидетельств, подтверждающих опубликованную информацию, пишет РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) нуждается в совершенствовании, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции. Любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, отметил российский лидер, следует пресекать.