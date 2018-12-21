Суд удовлетворил иск колонии к организации «Русь сидящая»

https://news.ru/storage/news/57ffd8b56555920f686e023f73207b74/d3f1a38b-6a7d-4806-b6f2-4f26d0fa5003_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

Таганский суд Москвы удовлетворил иск исправительной колонии №13 Свердловской области о защите чести и достоинства к фонду «Русь сидящая». Претензии ФСИН касались сборника «Тюремная коррупция».

В опубликованном фондом помощи осуждённым и их семьям тексте утверждалось, что существует прайс-лист по трудоустройству осужденных в ИК-13 на различные должности внутри учреждения. Кроме того, согласно информации, за поощрения осуждённым в колонии берут деньги.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко заявил, что у фонда нет никаких доказательств, документов и свидетельств, подтверждающих опубликованную информацию, пишет РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) нуждается в совершенствовании, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции. Любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, отметил российский лидер, следует пресекать.