Суд РФ заочно арестовал Уильяма Браудера

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Уильям Браудер

Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Следствие вынесло постановление об объявлении финансиста в международный розыск.

Это уже третье аналогичное решение суда. Адвокат Барудера Александр Антипов заявил, что защита обжалует решение суда, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Тверской суд Москвы рассмотрит 21 декабря ходатайство следователя о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого российскими властями в организации преступного сообщества.