https://static.news.ru/photo/a23902d0-b510-11e9-9a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающееся рассмотрения дела подконтрольной ЛУКОЙЛу компании «Варандейский терминал». Рассмотрение заявления о признании незаконным решения ФАС о завышении предприятием цен на перевалку нефти пройдёт в закрытом режиме.

Ходатайство ФАС поддержали «Башнефть» и «Башнефть-Плюс», по чьим заявлениям было возбуждено антимонопольное дело. Судья Екатерина Аксёнова пообещала пригласить журналистов на оглашение судебного акта по итогам заседания.

Структура ЛУКОЙЛа требует признать недействительным решение и предписание ФАС от 27 марта 2019 года о нарушении закона о защите конкуренции. По мнению службы, «Варандейский терминал» злоупотребил доминирующим положением, установив экономически необоснованную цену на свои услуги, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что «Варандейский терминал» находится в Баренцевом море и зарегистрирован в 2008 году. Его задача — круглогодичная транспортировка нефти, которая добывается в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.