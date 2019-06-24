https://static.news.ru/photo/e666d6fe-9674-11e9-99dc-fa163e074e61_1024.jpg Офис Blablacar Фото: imago stock&people/Global Look Press

Астраханская транспортная компания «Транс Лайн» подала в суд на сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar с требованием прекратить его деятельность на территории Российской Федерации.

По мнению «Транс Лайн», приложение использует труд нелегальных водителей, которые не платят налоги и не несут ответственность за безопасность пассажиров.

Представитель сервиса сообщил, что их юристы пока не получили иск для ознакомления, передаёт « 360 ».

Как ранее писал News.ru, руководство сервиса поиска попутчиков для дальних поездок BlaBlaCar пока не видит спроса на страхование поездок в России, но не исключает возможность появления такой услуги в будущем.