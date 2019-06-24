Офис Blablacar Фото: imago stock&people/Global Look Press

Астраханская транспортная компания «Транс Лайн» подала в суд на сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar с требованием прекратить его деятельность на территории Российской Федерации.

По мнению «Транс Лайн», приложение использует труд нелегальных водителей, которые не платят налоги и не несут ответственность за безопасность пассажиров.

Представитель сервиса сообщил, что их юристы пока не получили иск для ознакомления, передаёт «360».

Как ранее писал News.ru, руководство сервиса поиска попутчиков для дальних поездок BlaBlaCar пока не видит спроса на страхование поездок в России, но не исключает возможность появления такой услуги в будущем.

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