Суд просит оштрафовать адвоката за удар пристава

https://news.ru/storage/news/17873d2aba964b43d37c56db3a60f2ef/e38549a0-3989-4568-8a18-d962a5487aae_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура потребовал 150 тыс. рублей штрафа для адвоката Оксаны Кебайер. Женщину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья судебного пристава. Об этом News.ru сообщил её адвокат Эльдар Шарафутдинов.

«Государственный обвинитель сообщил, что считает вину адвоката полностью доказанной, и попросил приговорить ее к штрафу в 150 тысяч рублей. Мы просили суд оправдать Оксану Кебайер», — сказал адвокат.

По данным следствия, в начале июня 2017 года адвокат Кебайер при встрече в Ленинском районном суде Оренбурга применила насилие к судебному приставу Игорю Семенову, ударив его по лицу и выбив из рук мобильный телефон.