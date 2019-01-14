USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.78 $ Bitcoin3,554.05 $
МОСКВА-2°C18:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Суд просит оштрафовать адвоката за удар пристава

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Прокуратура потребовал 150 тыс. рублей штрафа для адвоката Оксаны Кебайер. Женщину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья судебного пристава. Об этом News.ru сообщил её адвокат Эльдар Шарафутдинов.

«Государственный обвинитель сообщил, что считает вину адвоката полностью доказанной, и попросил приговорить ее к штрафу в 150 тысяч рублей. Мы просили суд оправдать Оксану Кебайер», — сказал адвокат.

По данным следствия, в начале июня 2017 года адвокат Кебайер при встрече в Ленинском районном суде Оренбурга применила насилие к судебному приставу Игорю Семенову, ударив его по лицу и выбив из рук мобильный телефон.


#суд #АДВОКАТ #штраф #пристав
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

Лента новостей
происшествия 18:49
Стена пострадавшего от взрыва дома в Шахтах может рухнуть
в мире 18:45
Трюдо ответил на смертный приговор канадцу в Китае
происшествия 18:44
Уголовное дело завели после сожжения флага в Саранске
экономика 18:41
Миллер: «Газпром» почти завершил переезд в Санкт-Петербург
спорт 18:39
С датой следующего «Эль-Классико» определились
Другие новости
общество 18:24
Неизвестный подал в суд на Юрия Дудя и Настю Ивлееву
общество 18:14
На сытый желудок: спасатели напомнили о купаниях в проруби
общество 18:11
Путин подписал указ о создании оператора по обращению с ТБО
общество 17:59
МВД: Дагестан практически очищен от бандподполья
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top