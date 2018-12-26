Суд продлил запреты сёстрам Хачатурян

https://news.ru/storage/news/522c2d6849b799e2b57ff4c67940cd15/15bebf6e-b9e5-4f9f-8cf7-174f6cd77a3b_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Басманный суд Москвы продлил до 28 марта ограничения Кристине и Ангелине Хачатурян. Они и их младшая сестра обвиняются в убийстве своего отца летом этого года, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Ранее суд продлил аналогичные запреты в отношении младшей сестры. Заседания прошли в закрытом режиме.

«Ходатайство следствия удовлетворить», — говорится в решении суда.

Девушкам запрещено покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо кроме адвоката, следователя и близких родственников, а также использовать интернет и мобильную связь.

Кроме того, сёстрам запрещено общаться друг с другом.

19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра обвиняются по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Тело их отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна — было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе столицы. В настоящее время девушки находятся под домашним арестом, они расселены по разным квартирам.

Как писал News.ru ранее, адвокат старшей из сестёр Алексей Липцер сообщал, что девушка проведёт новогоднюю ночь дома. Его подзащитная должна находиться по месту исполнения ограничений с 21 до 7 часов утра, уточнил юрист.