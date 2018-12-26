Суд продлил ограничения младшей сестре Хачатурян

https://news.ru/storage/news/2be6b06e2dded7f4e55c17e462e03ae4/9addc583-4489-4acb-923f-c5ea6592068c_850.jpg Андрей Никеричев/АГН"Москва"

Басманный суд столицы продлил до 28 марта срок ограничений младшей из сестёр Хачатурян. Она и две её сестры обвиняются в убийстве отца летом этого года, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как девушка — несовершеннолетняя.

«Ходатайство следствия удовлетворить», — говорится в решении суда.

19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра обвиняются по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Тело их отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна — было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе столицы. В настоящее время девушки находятся под домашним арестом, они расселены по разным квартирам.

Как писал News.ru ранее, адвокат старшей из сестёр Алексей Липцер сообщил, что девушка проведёт новогоднюю ночь дома. Его подзащитная должна находиться по месту исполнения ограничений с 21 до 7 часов, уточнил юрист.