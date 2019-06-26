https://static.news.ru/photo/b4c4b892-97e0-11e9-9a8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Ангелине и Крестине Хачатурян.

Продлить меру пресечения сроком на один месяц, до 28 июля, — огласила решение судья.

Сёстрам запрещено покидать дом в ночное время, пользоваться средствами связи и Интернетом, а также общаться с остальными участниками дела.

Заседание проходило в закрытом режиме — в деле присутствуют вопросы половой неприкосновенности и психического здоровья личности.

В июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

14 июня следствие предъявило сёстрам окончательную редакцию обвинения. Согласно ей, девушкам инкриминируется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), по ней им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Ранее News.ru разбирался, почему следствие выбрало самую жёсткую квалификацию преступления.