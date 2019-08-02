Арест владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, продлён до середины октября. Решение принял Тверской суд Москвы.
Продлить в отношении обвиняемого Худояна меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября, — приняла решение судья Елена Булгакова.
Худояна не доставили на процесс из СИЗО. Следствие объяснило это ухудшением состояния его здоровья.
Застройщик обвиняется в мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Речь идёт об аренде земли на Ленинградском проспекте в Москве, где при участии Худояна строится ЖК «Прайм Парк». Свою вину он не признаёт.
Один из защитников бизнесмена утверждал, что инициаторами его уголовного преследования являются бывшие партнёры — экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев и предприниматель Сергей Говядин.
Как писал News.ru, 8 июля Мосгорсуд изменил меру пресечения для бизнесмена Альберта Худояна с домашнего ареста на содержание в СИЗО.