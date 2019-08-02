https://static.news.ru/photo/2f327a5a-b51a-11e9-952c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Арест владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, продлён до середины октября. Решение принял Тверской суд Москвы.

Продлить в отношении обвиняемого Худояна меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября, — приняла решение судья Елена Булгакова.

Худояна не доставили на процесс из СИЗО. Следствие объяснило это ухудшением состояния его здоровья.

Застройщик обвиняется в мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Речь идёт об аренде земли на Ленинградском проспекте в Москве, где при участии Худояна строится ЖК «Прайм Парк». Свою вину он не признаёт.

Один из защитников бизнесмена утверждал, что инициаторами его уголовного преследования являются бывшие партнёры — экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев и предприниматель Сергей Говядин.

Как писал News.ru, 8 июля Мосгорсуд изменил меру пресечения для бизнесмена Альберта Худояна с домашнего ареста на содержание в СИЗО.