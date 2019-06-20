https://static.news.ru/photo/51b0115a-9396-11e9-bfff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Анна Глазова/vk.com

Кузьминский суд продлил содержание под стражей Анне Глазовой. Её обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Продлён срок содержания под стражей до 15 июля, — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Глазову задержали в январе с 0,4 г вещества, похожего на героин.

Девушка стала известна после публикации в декабре 2018 года статьи «Героин — собственность модели» в издании «Батенька, да вы трансформер». Героиня рассказывала, что уже 10 лет употребляет наркотики, но, несмотря на это, работает моделью и живёт полноценной жизнью. Позже статья была заблокирована по требованию Роскомнадзора.

Ранее News.ru писал о том, что Глазову признали вменяемой.