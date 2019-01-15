Суд продлил арест Пирумову на три месяца

https://news.ru/storage/news/337b48fa1ccea645fc3736af79393730/a92df8f9-bbf8-407b-bd6e-7baa77cd54e1_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Григорий Пирумов

Басманный суд Москвы продлил до 17 апреля срок содержания под стражей бывшему министру культуры Григорию Пирумову. Суд также продлил арест до 16 апреля подельнику экс-чиновника бизнесмену Никите Колесникову, передает корреспондент News.ru.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Пирумов, Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо в мае 2018 года стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. Мазо арестован судом заочно.

Это уже не первое дело в отношении Пирумова. В 2017 году он оказался в центре громкого скандала в качестве фигуранта нашумевшего «дела реставраторов». Всего в деле было зафиксировано семь эпизодов крупного хищения средств при проведении реставрационных работ сразу на нескольких объектах культурного наследия.

Ими были Новодевичий монастырь в Москве, драмтеатр в Пскове, Иоанно-Предтеченский монастырь, музей в Калуге, Изборская крепость, усадьба Асеевых в Тамбове, а также крепость Фридриха Великого в Калининграде.

Тогда Пирумову назначили уголовное наказание в виде 1,5 года лишения свободы и сразу же освободили из-под стражи: свой срок он отбыл, ещё будучи в СИЗО.