Суд продлил арест командира моряков с Украины

https://news.ru/storage/news/421b5d613a7987fce3e7cca9021240f3/7e93aa16-bbfd-4586-bc52-4cb0cd674aaf_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

Денис Гриценко

Лефортовский суд Москвы продлил арест командира украинских моряков Дениса Гриценко и ещё троих обвиняемых.

Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство следствия. Гриценко, а также Михаил Власюк, Андрей Драч и Вячеслав Зинченко останутся под стражей до 24 апреля, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что киевские власти готовы рассматривать любые варианты обмена арестованных во время инцидента в Керченском проливе моряков. В частности, Киев планирует обменять моряков на заключённых и задержанных в Донбассе. Украинская сторона многократно предлагала Москве соответствующие списки для этой процедуры.