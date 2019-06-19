https://static.news.ru/photo/02e8ae42-92b0-11e9-8b2d-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Дмитриев Фото: memohrc.org

Петрозаводский городской суд продлил арест историку Юрию Дмитриеву. Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над приёмной дочерью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 сентября включительно, — сказал представитель суда.

Историка обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над приёмной дочерью. В прошлом году он проходил обвиняемым по делу об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении девочки, однако был оправдан. Вскоре Дмитриев снова был взят под стражу.

До уголовного преследования мужчина занимался раскопками захоронений жертв Большого террора, основал на месте расстрела более девяти тысяч человек мемориальный комплекс «Сандармох». Дмитриев считает, что его уголовное дело связано с деятельностью по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

Ранее News.ru писал о том, что сокамерники принуждали историка Дмитриева признать вину.