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Басманный суд продлил арест бывшему сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. Он обвиняется в организации убийств, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить Арашукову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца, до 30 сентября, - огласила решение судья.

В ходе заседания Рауф Арашуков рассказал, что 11 июня между ним и бывшим сенатором Вячеславом Деревым, который проходит по его делу свидетелем, была проведена очная ставка.

Он сказал, что я признался ему, что якобы заказал убийство Жукова, потому что тот плюнул в мой портрет, - заявил обвиняемый.

Получается, добавляет он, по убийству Жукова у следствия есть всего два доказательства - показания Аджиева, оправданного по этому делу, и показания Дерева.

Рауф Арашуков также пожаловался на СИЗО "Лефортово", назвав его концлагерем, и попросил перевести его в другое.

Арест до 30 сентября был также продлён для Рауля и Руслана Арашуковых.

Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Ранее News.ru рассказывал, как проходил арест новых фигурантов по делу Арашукова.