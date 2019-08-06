Басманный суд продлил арест бывшему министру финансов Алексею Кузнецову. Он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, растраты, легализации денежных средств, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Суд постановил продлить Кузнецову срок содержания под стражей на шесть месяцев с момента поступления дела в суд, то есть до 16 января 2020 года, — огласила решение судья Вырышева.
Таким образом, судья удовлетворила ходатайство обвинения. Ранее срок ареста Кузнецова был продлён до 3 сентября.
6 августа в суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Так как свою вину Кузнецов полностью признал, дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без изучения доказательств.
Ранее News.ru писал, что российский суд вынес приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, являющемуся пособником бывшего замглавы правительства Московской области — экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении из бюджета около 12 млрд рублей.