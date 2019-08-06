https://static.news.ru/photo/04f43ba2-b835-11e9-824b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кузнецов Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Басманный суд продлил арест бывшему министру финансов Алексею Кузнецову. Он обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, растраты, легализации денежных средств, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил продлить Кузнецову срок содержания под стражей на шесть месяцев с момента поступления дела в суд, то есть до 16 января 2020 года, — огласила решение судья Вырышева.

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство обвинения. Ранее срок ареста Кузнецова был продлён до 3 сентября.

6 августа в суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. Так как свою вину Кузнецов полностью признал, дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без изучения доказательств.

Ранее News.ru писал, что российский суд вынес приговор гражданину США Дмитрию Котляренко, являющемуся пособником бывшего замглавы правительства Московской области — экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении из бюджета около 12 млрд рублей.