https://static.news.ru/photo/2cd528f8-9dae-11e9-adb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/ramenskoyeregion

Серпуховский суд Московской области оставил в СИЗО бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Его обвиняют в убийстве своей любовницы. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Кулакову ещё на три месяца и одни сутки, до 8 октября включительно, — сказала пресс-секретарь суда Татьяна Леднёва.

Представитель инстанции также добавила, что суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты об изменении меры пресечения на залог и домашний арест.

Бывшего чиновника задержали 31 мая по подозрению в убийстве. По версии следствия, Кулаков задушил свою любовницу Евгению Исаенкову. 3 мая её тело нашли в автомобиле Mercedes. Экспертиза обнаружила в салоне ДНК-следы Кулакова, а проверка на полиграфе подтвердила его виновность. Однако сам он вину в преступлении не признал.

Ранее News.ru писал о том, что суд повторно арестовал экс-главу Раменского района.