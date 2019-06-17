Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его экс-жены
Антон Касс
16:47, 17 июня 2019
https://static.news.ru/photo/09551fcc-9107-11e9-9276-fa163e074e61_1024.jpgПавел ГрудининФото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
Московский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, согласно которому бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина получила две трети доли совместного имущества. Речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах и акциях.
Решение Видновского городского суда Московской области оставлено без изменений, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения, — цитирует представителя Мособлсуда «Интерфакс».
Как писал News.ru, Видновский суд 23 апреля удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой, передав ей в общем имуществе с бывшим супругом две трети доли. Ей, в частности, досталось 42% акций совхоза им. Ленина, а у экс-кандидата в президенты осталось 20% предприятия.