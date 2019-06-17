Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Савёловский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Наталью Коростелёву, которая выдавала себя за косметолога и оказывала платные медицинские услуги, не имея необходимого образования.

Согласно материалам уголовного дела, незаконной деятельностью она занималась с 2007 по 2015 год. Своих клиентов лжекосметолог вводила в заблуждение поддельными дипломами, а при оказании услуг по корректировке лица использовала препараты,...