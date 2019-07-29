https://static.news.ru/photo/f5c0489e-b206-11e9-b474-fa163e074e61_660.jpg Олег Коршунов Фото: АГН «Москва»

Гагаринский суд Москвы приступил к оглашению обвинительного приговора бывшему заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову по делу о хищении 263 млн рублей при закупке обуви.

Как ожидается, чтение приговора займёт около пяти часов. Наказание будет озвучено в конце. Прокуратура требует назначить экс-чиновнику девять лет колонии общего режима.

По данным следствия, гендиректор компании «Даце Групп» Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым похитить средства, которые были выделены на закупку обуви для ФСИН. Согласно документам, она должна была быть изготовлена в ведомственном ФГУП «Производственно-промышленный дом», который ранее открыло руководство службы.

На деле же этот предмет одежды должны были сделать заключённые и работники компании Арутюняна из более дешёвых материалов, что указывалось в госконтрактах.

Следователи установили, что региональные управления ФСИН заключили соглашения с указанным ФГУП, которым руководил ещё один участник аферы — Виталий Морусов. Он подписал документы на общую сумму свыше 263 млн рублей, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее был задержан замначальника Управления ФСИН России по Самарской области. Оперативники его поймали при получении 520 тысяч рублей. По версии правоохранительных органов, денежные средства сотрудник ведомства требовал за улучшение бытовых условий осуждённых ИК-15 в Самарской области.