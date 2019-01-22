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Суд рассмотрит иск Дерипаски и Зюганову 7 февраля

Олег Дерипаска Kremlin Pool/Global Look Press

Олег Дерипаска

общество [ версия для печати ]

Тверской суд Москвы 7 февраля проведёт досудебную подготовку по иску на миллион рублей предпринимателя Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Бизнесмен посчитал оскорбительным высказывания политика.

Зюганов, выступая на заседании Госдумы 9 января, назвал бизнес основателя РУСАЛа аферой и преступлением.

«Досудебная подготовка по исковому заявлению Дерипаски О. В. Зюганову Г. А. о компенсации морального вреда назначена на 7 февраля на 9:00», — сообщила News.ru пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Она добавила, что заседание пройдёт в закрытом режиме.

Предприниматель Олег Дерипаска счёл оскорбительным высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова о его бизнесе и потребовал один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск о взыскании средств он подал в Тверской суд Москвы, писал ранее News.ru.


#суд #ОлегДерипаска #ГеннадийЗюганов
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