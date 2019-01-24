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Суд повторно арестовал Михальченко

Дмитрий Михальченко Антон Кардашов/АГН «Москва»

Дмитрий Михальченко

общество [ версия для печати ]

Басманный суд столицы отправил под арест предпринимателя Дмитрия Михальченко. Он был осуждён за контрабанду алкоголя. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Михальченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, Михальченко инкриминируют растрату и создание преступного сообщества.

В конце прошлого года, Басманный суд Москвы признал виновным и назначил Михальченко наказание в виде четырёх лет и семи месяцев колонии. Заместитель Михальченко Борис Коревский получил пять лет тюрьмы. Еще один фигурант — бизнесмен Алексей Мищенко — получил условный срок.

По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных вин и других дорогих алкогольных напитков. Алкоголь закупался в Европе и переправлялся в Россию под видом герметика.

Михальченко и Коревский отказались признать вину. Мищенко признал вину частично


#суд #АРЕСТ #Михальченко
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