Суд повторно арестовал Михальченко

https://news.ru/storage/news/1cd4139f5bb6083dfa54256cca6f13de/b9c9017f-e7c3-4694-997f-b0b14e57c187_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Дмитрий Михальченко

Басманный суд столицы отправил под арест предпринимателя Дмитрия Михальченко. Он был осуждён за контрабанду алкоголя. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Михальченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, Михальченко инкриминируют растрату и создание преступного сообщества.

В конце прошлого года, Басманный суд Москвы признал виновным и назначил Михальченко наказание в виде четырёх лет и семи месяцев колонии. Заместитель Михальченко Борис Коревский получил пять лет тюрьмы. Еще один фигурант — бизнесмен Алексей Мищенко — получил условный срок.

По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду элитных вин и других дорогих алкогольных напитков. Алкоголь закупался в Европе и переправлялся в Россию под видом герметика.

Михальченко и Коревский отказались признать вину. Мищенко признал вину частично